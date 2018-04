Schuttevaer Premium Voldoende opvolging voor VMG Facebook

AMERSFOORT 23 april 2018, 11:00

Loes Hermanns is de nieuwe voorzitter van vereniging Maritiem Gezinskontakt (VMG). Zij was al bestuurslid en volgt Gaby Niesthoven op, die na vier jaar aftrad. Hoewel werd gevreesd voor een te smal bestuur leverde de ledenvergadering in Amersfoort vorige maand voldoende nieuwe kandidaten op.