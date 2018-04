Schuttevaer Premium Veelzijdige kapitein mag niet overal de schuld van krijgen Facebook

Twitter

Email Rotterdam 20 april 2018, 12:00

De kapitein is een duizendpoot en blijft dat voorlopig nog wel even, ook al menen sommigen dat een deel van zijn taken naar de walorganisatie kan. Anderen zien die deling van taken weer liever niet. Maar na een ramp of overtreding mag de kapitein niet automatisch de zwarte piet krijgen, want in de meeste gevallen spelen rederij en officieren ook een rol. Daarover waren de meeste gasten op het jubileumsymposium van de 75 jaar oude Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij (NVKK) het 12 april in Rotterdam eens.