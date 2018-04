Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Mega-bouworder op komst Facebook

PAPENDRECHT 18 april 2018

De grootse plannen van de Zuid-Koreaanse overheid met de scheepvaart, ‘the shipping and shipbuilding resurrection plan', veroorzaakt onrust. Het is dan ook niet niks, er zouden 200 schepen worden besteld bij Koreaanse werven, zowel droge-bulkschepen, olie- en gastankers en zeker 60 containerschepen. Korea wil graag een groter marktaandeel in het containervervoer veroveren.