Schuttevaer Premium Kapiteinsvereniging viert 75-jarig bestaan Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 13 april 2018, 12:00

De Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij (NVKK) vierde 12 april haar 75-jarig bestaan in Rotterdam. De vereniging werd in 1943 opgericht door 36 Nederlandse kapiteins in het Verenigd Koninkrijk. De omstandigheden waren halverwege de Tweede Wereldoorlog slecht en de oprichting was uit pure noodzaak.