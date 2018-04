Schuttevaer Premium Veel vervoer nucleair materiaal via ferry's Facebook

OSNABRÜCK 13 april 2018, 11:00

Er heeft een levendige handel plaats van nucleair materiaal via de Oostzee. De Duitse krant Neue Osnabrücker Zeitung schrijft dat er sinds 2011 tenminste 400 van deze transporten zijn uitgevoerd via de havens van Hamburg en Rostock. Het merendeel werd vervoerd met veerboten die die in veel gevallen ook passagiers meenamen, zegt de krant.