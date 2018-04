Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Reders zien minder overcapaciteit Facebook

PAPENDRECHT 11 april 2018, 14:00

Volgens veel rederijen is de overcapaciteit in de containervaart, droge bulk en tankvaart afgenomen. Maar de container- en droge-bulkvaart zijn erg gevoelig voor de gevolgen van een handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. En als het evenwicht al is verbeterd, dan is de vraag waarom de huren van de tankers en de vrachttarieven voor de containerschepen maar niet willen stijgen.