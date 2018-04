Schuttevaer Premium Turkse loods: ‘Kapitein laat anker niet zakken' (video) Facebook

ISTANBUL 9 april 2018, 20:23

De Maltese bulkcarrier Vitaspirit, die zaterdagmiddag 9 april op de Bosporus in volle vaart tegen een villa op de kant voer, was kort daarvoor compleet onbestuurbaar geworden. Dat is af te leiden uit de conversatie via de marifoon tussen een Turkse verkeersleider en de Turkse loods op het schip.