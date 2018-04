Schuttevaer Premium Zware Kees: Uitgesteld kijken Facebook

30 maart 2018, 14:00

Op een dag, ergens onder de kust van Cuba, zit ik achter mijn computer en lees het nieuws. ‘Luizenmoeder stijgt door naar 4,7 miljoen.' Waar gaat dát over, vraag ik me af. En dit is natuurlijk precies wat de schrijver van het stukje bedoelde; dat ik het ga lezen.