BRUSSEL 29 maart 2018, 15:00

Rederijen, eigenaren en banken in Griekenland en Duitsland hebben in 2017 de meeste afgedankte schepen naar sloopstranden afgevoerd. Dat zegt de pressiegroep Shipbreaking Platform in Brussel op basis van cijfers die de organisatie zelf verzamelde.