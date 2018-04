SBI Jaguar weer vlot op Westerschelde Facebook

De bulkcarrier SBI Jaguar is afgelopen nacht (27 maart) gestrand op een zandplaat in de Westerschelde bij Perkpolder. Omstreeks 13.00 uur, bij hoogwater, werd het schip weer vlot getrokken door acht sleepboten.

De SBI Jaguar zit aan de grond, maar ligt recht en er is geen gevaar voor breken. (Foto Adri van de Wege)

De sleep ging met twee sleepboten standby naar ankerplaats Everingen voor inspectie. Het onder de vlag van de Marshall-eilanden varende zeeschip was onderweg van Antwerpen naar zee toen de vaart er rond 01:00 uur voorbij de oude veerhaven van Perkpolder uit ging. Hoe het schip, dat geladen was en tien meter diep stak, buiten de vaargeul kon raken is nog niet duidelijk. Er was geen acuut gevaar omdat het op relatief vlakke en zachte grond lag. De scheepvaart werd niet gestremd. De slepers Multratug 20 en Union Emerald lagen standby het gestrande schip. Ook Rijkswaterstaat was met de RWS 79 ter plaatse. (PN )