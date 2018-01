Schuttevaer Premium Nog meer concurrentie op zware-ladingmarkt Facebook

OSLO 29 januari 2018, 09:00

Opnieuw heeft zich een rederij gemeld in het topsegment van de zware-ladingmarkt. Deze keer is het GPO Heavy Lift uit Oslo die vier grote halfafzinkbare zware-ladingschepen in de vaart brengt. De eerste, de GPO Grace, is al operationeel en nummer twee volgt binnenkort.