Derde gastanker Anthony Veder voor SkanGas breekt door meter ijs



Email TURKU 27 januari 2018, 17:03

In de haven van het Finse Turku is 25 januari de LNG-tanker Coral Energice van Anthony Veder gedoopt. Het is de eerste LNG-tanker met Ice Class 1A Super. Het schip, met een laadcapaciteit van 18.000 m3 is voorzien van dual fuel motoren en gaat, hoofdzakelijk in de Baltische zee, varen op LNG. Het schip werd gebouwd op de Neptun Werft in Rostock.