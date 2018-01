Clip #41 Sea Pioneer aan de ketting: interview met havendominee Leon Rasser Facebook

De Sea Pioneer, een op de Marshalleilanden geregistreerde tanker, ligt sinds 6 december vorig jaar aan de ketting, nadat een schuldeiser er beslag op heeft laten leggen. Sindsdien wacht de achttienkoppige bemanning, afkomstig uit de Filipijnen en Pakistan, op zijn salaris.

1 / 1 Havendominee Leon Rasser trof op de Sea Pioneer in de Amerikahaven een desolate situatie aan. (Beeld uit video) Havendominee Leon Rasser trof op de Sea Pioneer in de Amerikahaven een desolate situatie aan. (Beeld uit video)

Omdat de Sea Pioneer aan de boeien in de Amerikahaven ligt, kan de bemanning niet aan de wal. Gealarmeerd door de Havendienst nam havendominee Leon Rasser, verbonden aan het Seaman's Centre Amsterdam, poolshoogte aan boord en trof een desolate situatie aan.

Hierop attent gemaakt door Chris Burgemeester, manager van het Seamen's Centre, hebben verscheidene havenbedrijven zich het lot van de bemanning aangetrokken, terwijl dominee Rasser de pers benaderde.

