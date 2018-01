Schuttevaer Premium ‘Emissieloos schip is minder winstgevend' Facebook

Twitter

DEN HAAG 23 januari 2018, 12:00

De nieuwjaarsreceptie van de KVNR had 17 januari de Green Deal zeevaart als route naar het emissieloze schip als thema, maar de naderende beslissing van het ‘piraterijdossier' in de Tweede Kamer een week later hield de gemoederen meer bezig.