Zware Kees: Onverwoestbaar

Hoorn 19 januari 2018, 10:00

Zeven jaar heeft mijn laptop het varend bestaan uitgehouden. Zéven! Talloze malen is het apparaat vervoerd in een rugzak, in bagagevakken van vliegtuigen gepropt, heeft windkracht 12, poolkoude en de vochtige hitte van een tropisch oerwoud doorstaan. Toen de airco eens uitviel vreesde ik voor zijn leven; zou hij (of is een laptop een zij?) geveld worden door een condensatievirus?