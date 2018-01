Schuttevaer Premium OPINIE: Wij willen onze werknemers beschermen Facebook

Rotterdam 17 januari 2018, 13:00

De KVNR roept al bijna 10 jaar dat de Nederlandse vloot goed tegen piraterij moet worden beschermd. Met de behandeling van het wetsvoorstel ‘Wet ter Bescherming Koopvaardij', ingediend door VVD en CDA in 2016, komt daar hopelijk volgende week eindelijk schot in. Daarom willen we graag nog eens duidelijk maken waarom deze wet zo noodzakelijk is.