PAPENDRECHT 17 januari 2018, 14:00

Hoewel de economie in Europa, Azië en de Verenigde Staten ook in 2018 naar verwachting zal groeien waarschuwt BIMCO voor teveel nieuwbouw. Volgens het International Monetary Fund groeit de economie dit jaar wereldwijd met 3,7%, een fractie hoger dan de 3,6% van 2017. Maar de groei van de wereldhandel zal waarschijnlijk afnemen van 3,6% in 2017 naar 3,2% in 2018.