Schuttevaer Premium MOL krijgt boete van acht ton voor corruptie Facebook

Twitter

Email POORTUGAAL 15 januari 2018, 21:24

Containerrederij MOL Europe uit Poortugaal moet 832.169 euro betalen voor de betrokkenheid van omkoping en valsheid in geschrift in Ghana en Ivoorkust. Het bedrag bestaat uit een boete van acht ton, het resterende bedrag is ontnomen geld voor behaald voordeel.