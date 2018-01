Schuttevaer Premium Piraterij neemt wereldwijd af, behalve bij Somalië Facebook

Met 180 incidenten namen de aanvallen van piraten en gewapende overvallers op zeeschepen in 2017 over de hele wereld af tot het laagste aantal in 22 jaar, meldt het International Maritime Bureau (IMB). Voor de kust van Somalië was er juist een toename.