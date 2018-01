Schuttevaer Premium Bewindslieden zien probleem uitstempelen zeelieden niet Facebook

DEN HAAG 12 januari 2018, 15:00

Er is nog steeds geen oplossing voor de problemen met het uitstempelen van zeevarenden in de haven van Rotterdam. Staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid en minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat ontkennen dat sprake is van een koerswijziging. De zeevaart ondervindt iets anders.