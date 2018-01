Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Koreaanse subsidie verontrustend Facebook

PAPENDRECHT 3 januari 2018, 14:00

Het is bekend dat China zijn scheepsbouw en scheepvaart subsidieert. Maar dat een belangrijk scheepsbouwland als Zuid-Korea dit ook doet, weliswaar op beperkte schaal, is verontrustend. Zuid-Korea dekt 2,5% van de lening die kleine of middelgrote rederijen afsluiten voor modernisering van oudere schepen of voor nieuwbouw. Het programma begon al in 2013 en er werden sindsdien 88 nieuwe schepen gebouwd.