Schuttevaer Premium Vluchtelingenredders Opielok door IMO onderscheiden Facebook

Twitter

Email LONDEN 29 december 2017, 09:00

Voorzitter Ralf Nagel van het Verband Deutscher Reeder (VDR) heeft net voor de kerstdagen in Londen namens de IMO een oorkonde overhandigd aan directeur Christopher Opielok van Opielok Offshore Carriers. Opielok kreeg de oorkonde omdat in 2016 en 2017 schepen van OOC bij de redding van ruim 2000 vluchtelingen uit de Middellandse Zee betrokken waren.

De meest memorabele actie was die van het verzorgingsschip Jaguar dat op 30 augustus 2016 door de Italiaanse kustwacht werd gevraagd op verschillende plekken in actie te komen. Aan het eind van de dag waren 501 vluchtelingen aan boord genomen.

In 2017 werden tijdens negen reddingsacties door drie verzorgingsschepen van OOC ruim 1500 mensen uit het water gehaald.

Tijdens de reddingsactie in augustus 2016 sneed eerste officier Malcolm Bessey van de OOC Jaguar nog in een zinkende rubberboot de navelstreng door van een pasgeboren meisje. De moeder noemde het kind Hope.

Zware belasting

Opielok en Nagel benadrukten dat de reddingsacties door bemanningen van handelsschepen een zware belasting voor die bemanningen betekenen. Nagel: ‘Natuurlijk zien ze veel gelukkige, beter gezegd opgeluchte, mensen die aan het eind van een barre reis zijn gekomen. Maar ze zien ook dat mensen, zonder zwemvesten in niet-zeewaardige bootjes, nog voor hun ogen verdrinken. Dat belast mensen die niet zijn opgeleid als redders, extra zwaar.' Opielok bevestigde dat: 'Onze mensen gaan vaak over de grenzen en hebben na die acties vaak lang nodig om alle indrukken te verwerken. Bepaalde beelden vergeten ze nooit, zo horen we wel.'

Nagel signaleert wel de tendens dat handelsschepen steeds minder worden ingeschakeld voor reddingsacties. ‘Kustwacht, marine en diverse particuliere organisaties doen het gros van het werk. Dat is ook goed. Dat zijn mensen die weten wat ze kunnen verwachten, ervoor zijn opgeleid.'

Een woordvoerster van OOC op het hoofdkantoor in Hamburg zegt: ‘Het is een enorme impact wanneer in plaats van de 25 reguliere bemanningsleden ineens nog een paar honderd mensen aan boord zijn. Gelukkig blijven die meestal maar kort aan boord want het ontbreekt natuurlijk ook aan proviand. En ook de medische hulp kent zijn grenzen. Natuurlijk maakt de bemanning bedden vrij voor noodgevallen maar ook dat aantal is beperkt.'

Bij OOC is het nog niet voorgekomen, zoals bij andere reders, dat zeelieden zeggen dat ze niet meer naar de Middellandse Zee willen. ‘Nu zijn wij ook niet altijd op de Middellandse Zee actief, het is niet ons vaste werkgebied. Bij een rederij met lijndiensten ligt dat natuurlijk weer anders.'

De OOC Jaguar was ook in 2015 in het nieuws over vluchtelingen. Het weekblad Die Zeit drukte op de voorpagina een foto af van een omgeslagen boot, gemaakt van de Jaguar. Toen werden enkele tientallen mensen in veiligheid gebracht. (WdN)