Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Markt tweedehands schepen trekt aan Facebook

Twitter

Email PAPENDRECHT 27 december 2017, 16:00

Doordat er minder tonnage beschikbaar was op de Zuid-Atlantische routes konden de huren van vooral de capesizers en panamaxen verder stijgen. Voor de capesizers stegen de huren in die regio tot rond $ 30.000 per dag. Maar of de goede tijden voor vooral de capesizers lang zullen duren is onzeker.

Enerzijds is een groot aantal very large ore carriers besteld (>200.000 dwt) en China maakt serieus werk om gas als energiebron te gebruiken. Het land heeft al een aantal kolenmijnen en hoogovens gesloten. De Chinese invoer van ijzererts lag in 2017 wel op recordniveau. De kwaliteit van ijzererts uit Brazilië en Australië zou beter zijn dan de binnenlandse.

Voor de panamaxen was er vooral meer ladingaanbod van granen vanaf de oostkust van Zuid-Amerika en kolenexporten uit Indonesië en Australië.

Terwijl China minder kolen wil gebruiken, gebeurt het omgekeerde in India. Een flink deel van India heeft nog geen elektriciteit. De regering heeft beloofd dat voor 2022 het hele land elektriciteit zal hebben en heeft hiervoor kolen nodig. De economie in India groeit snel, terwijl ook de bevolking flink toeneemt. China krijgt een concurrent in India, dat groeicijfers laat zien die dichtbij die van China komen.

Moderne droge-bulkschepen zijn dankzij de verbeterende markt bijna net zo duur geworden als nieuwbouwschepen. Daardoor zijn de ‘ouwetjes' ook meer waard geworden en blijven ze langer in de vaart.

Containervaart

De economische groei in Azië zorgt voor meer handel. De infrastructuur is echter niet in alle landen even goed, waardoor het transport veelal nog met kleinere containerschepen wordt gedaan. Schepen rond 1700 teu zijn geliefd. De charterhuren voor een periode van 12 maanden stegen al tot dik boven $ 8000 per dag. De prijzen voor tweedehands schepen stegen mee. De Chiyyagong (2483 teu, 2007) werd verkocht voor $ 10,8 miljoen en de Sinar Buton (1060 teu, 2008) voor $ 7,5 miljoen.

De overname van Hamburg Sud door Maersk heeft behalve voor een vermindering van de diensten op Zuid-Amerika ook gezorgd dat Maersk uit de Transpacific Stabilisation Agreement (TSA) is gestapt. TSA is het forum voor containerdiensten van Azië naar de VS.

Mediterranean Shipping Company (MSC) laat op een Chinese werf 11 van haar 14.000 teu-schepen verlengen, waardoor de capaciteit op 17.000 teu komt.

Het Zuid Koreaanse Hyundai Merchant Marine (HMM) ziet het anders en overweegt een serie van 22.000 teu-schepen te laten bouwen. HMM was nog zuinig met informatie. Maar 22.000 teu-schepen zijn vooral bedoeld voor reizen Azië-Europa waarin HMM nu nog niet actief is.

Tankvaart

Terwijl in de tankermarkt de voorspellingen voor 2018 overwegend positief zijn is Gibson wat betreft de aframaxen minder positief. Dit als gevolg van minder export van Russische olie vanuit de Baltische- en Zwarte Zee en het grote aantal bestelde nieuwe aframaxen. In 2017 kwamen 67 nieuwe aframaxen in de vaart en voor 2018 worden er nog eens 75 verwacht. Alleen als een groot aantal oudere schepen naar de sloop gaan, kan er een betere verhouding tussen vraag en aanbod komen.

In 2020 wordt de Ballast Treatment Convention van kracht, waardoor veel oudere tankers van de markt zullen verdwijnen, omdat de nodige aanpassingen waarschijnlijk veel te kostbaar zullen zijn.

Voor 2018 wordt er meer schalieolie uit de Verenigde Staten verwacht. Goed voor de tankers, maar minder goed voor de olieproducenten want een daling van de olieprijs dreigt.