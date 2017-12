Schuttevaer Premium Warm onthaal en een vrouw cadeau Facebook

Schuttevaers oud-medewerker Lies Russel dook in het archief van haar overleden man, de 16 jaar oudere journalist P.W. Russel. Die in 1949, 21 jaar oud, als zelfstandig correspondent naar West-Afrika ging. Deze liefhebber van de luchtvaart reisde van en naar Afrika per schip.

Journalist P.W. Russel in 1949 per schip naar Liberia

80 ‘crewboys' reizen mee van haven naar haven

Door Lies Russel

Einddoel was Liberia, de eerste onafhankelijke zwarte staat met zwarte regering, in 1847 gesticht met hulp van de Verenigde Staten voor de vele vrijgekomen/vrijgekochte slaven. De American Colonisation Society had, in navolging van de Engelsen in Sierra Leone, grote stukken land opgekocht. Niet geheel zonder eigen belang: de Firestone Rubber Compagnie aasde op de rubberbomen en er zat ijzererts in de grond. Tijdens de Tweede Wereldoorlog maakten de VS veelvuldig gebruik van het vliegveld voor troepen en materieel. Hoe zou het daar nu, kort na de oorlog gaan?

Boys aan boord

P.W. Russel reisde vanuit Amsterdam met het ms Nigerstroom, een vrachtschip van bijna 5000 ton van de Holland-West-Afrika Lijn. Via Antwerpen, Bordeaux en de Canarische eilanden ging het richting Dakar. Overal kon worden gepassagierd en ook in Dakar bleef de Nigerstroom twee dagen voor de wal. Russel: ‘We hadden geluk, de Franse politie die aan boord de paspoorten controleerde, liet ons in haar kleine Peugeot-autootje meerijden en toen men hoorde dat wij voor het eerst in Dakar waren, werden we ongevraagd twee uur lang door de stad getoerd.'

Na Dakar werd Freetown in Sierra Leone aangedaan en om in alle volgende plaatsen snel te kunnen lossen en laden werden hier ruim 80 ‘crewboys' aan boord genomen. Waar láát je ze allemaal? Gewoon, aan dek, waar de boys zelf een tent opsloegen. Op de terugreis gingen ze daar weer van boord.

Altijd de wal op

Overal ging Russel uiteraard de wal op. Het viel hem op dat op markten, terrasjes en bij krantenkiosken zwarte klanten steeds werden weggejaagd om plaats te maken voor de blanke klant. Heel gênant, vond hij. Maar in Liberia was het precies omgekeerd. In het postkantoor moest hij wachten tot de laatste zwarte klant was geholpen, ook de klanten die achter hem stonden.

Het Afrikaanse avontuur valt in het begin nogal tegen. De verslaggever: ‘Het heeft me vaak getroffen hoeveel "tropischer" films en boeken over de tropen meestal zijn dan de tropen zelf.'

Ook al zit hij nu in ‘de enige onafhankelijke negerrepubliek, geregeerd door eigen mensen'. Hij ziet zich alweer op de terugreis, zijn verloren gegane illusie overdenkend. Tot hij beseft dat romantiek niet te koop is via een retourbiljet van de Holland-Afrika Lijn of beleefde informatie over die twee geasfalteerde straten van Monrovia. ‘Koortsige romantiek vraagt óffers.'

God en Allah

‘Je kent de native markt van de zwarte kleine man', zegt een kennis, ‘zoek die mensen nu eens in de avond op.' Dus: ‘ 's Avonds tegen half twaalf gaan we kijken en via een diep modderpad komen we bij een gebouwtje zonder dak, dat op een kerk lijkt. Het is er een oorverdovend lawaai, drie mannen rammelen met met noten gevulde kokosnoten, zo'n 50 anderen zingen en dansen en sommigen vallen in katzwijm in deze Pentacoastchurch.

‘Ook in de Trinitychurch kan men veel beleven. Geen idee tot welke sekte deze behoort. Men zegt dat het een creatie is van een voor zichzelf begonnen Amerikaanse zendeling. Monrovia bereidt zich voor op nieuwe verkiezingen en in de duisternis gaan de gelovigen ter kerke om het hunne bij te dragen aan een juiste uitslag. Binnen bespeelt een dikke negerin een orgeltje en door die klanken raken een paar jongemannen geheel buiten zichzelf en slaan hun hoofd tegen een bankrand tot het bloed eruit gutst. Twee uur later komen we er weer langs. Nu vlucht een luid gillende vrouw het kerkje uit en werpt zich aan onze voeten: ‘Oh God, I feel so happy! Ze is niet te bewegen ons los te laten en dan staat ons hart bijna stil van verbazing en angst als een tweede, oudere negerin op ons af komt gekrijst, zich tegen ons aansmakt en brult ‘Thank Allah, thank Allah, you are good man, you are good white man!'

Nacht in oerwoud

Dat begint ergens op te lijken. Dan komt hij met boy Mannah, zijn manusje-van-alles, terug van een tocht naar de ijzermijnen in Bomi Hills, middenin een onafzienbaar oerwoud, 150 kilometer van de hoofdstad. ‘Het was een uur of acht in de avond, dus echt tropisch donker, toen vlak voor een dorpje het licht van onze jeep het begaf. De accu was lek en niet opgeladen, zodat we nog maar net konden starten. Mannah ging voorop met een zaklantaarn en in het dorp legden wij de chief onze moeilijkheden uit. Nog voor het eind van ons verhaal waren we uitgenodigd en het zou een eer zijn om de white man een huis te kunnen bieden. Daar zat ik dan als enige witte tussen 300 negers, dolblij dat ik niet in die jeep in het oerwoud hoefde te overnachten.'

Apenvlees

Onmiddellijk werd een feestavond georganiseerd, met natte rijst, brandend scherpe pepers en gebraden apenvlees, plus zelfgestookte drank, ‘king juice geheten, ruikend naar een mengeling van benzine en brandspiritus'.

Na veel king juice en opzwepende muziek kwamen de gemaskerde dansers zo op dreef ‘dat het schuim hen langs de mondhoeken droop en door de maskers sijpelde'. Het ging door tot de dansers op de grond vielen en werden afgevoerd.

De grootste verrassing moest nog komen: de chief liet zijn drie jongste dochters komen. Hij koos er een uit, alsjeblieft, cadeautje voor de gast. Russel: ‘Aan de hoeveelheid king juices die mijn vriend reeds door zijn keel had laten vloeien zal ik het wel te danken hebben gehad dat hij op een gegeven moment slapend van zijn stoeltje rolde. Het arme kind heb ik naar haar moeder gestuurd en ik ging heerlijk slapen in mijn met verse bananen- en palmblaren ingerichte hut'. Het avontuur was begonnen.