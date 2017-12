Schuttevaer Premium Kotug vliegt sleepdraad veilig over met drone (video) Facebook

ROTTERDAM 23 december 2017, 22:46

Kotug gaat drones gebruiken voor het overbrengen van sleepdraden naar zeeschepen die om assistentie vragen. Het Rotterdamse havensleepbedrijf heeft patent aangevraagd voor de revolutionaire techniek die de veiligheid van sleepoperaties moet verbeteren.

Gebruikelijk is dat zeeschepen een hulplijn laten zakken. Om die handmatig op te pikken moeten sleepboten tot in de gevarenzone van het schip manoeuvreren, kort voor de boeg of in het schroefwater. Kotug laat in een YouTube-video zien hoe het veiliger en efficiënter kan.

Er zou nog geen ander sleepbedrijf zijn dat gebruik maakt van drones met herkenningssoftware, die op een meer gecontroleerde manier de hulplijn overbrengen van de sleepboot naar een tevoren bepaalde positie op het zeeschip. Daarvoor kan de sleepboot op veilige afstand naast het schip gaan varen.

De innovatieve techniek verkeert nog in een testfase. Er is een serie tests gepland voor het ontwikkelen van standaard procedures in samenspraak met autoriteiten en belanghebbenden, voordat de techniek volledig operationeel kan worden ingezet, meldt Kotug.

Het sleepvaartbedrijf uit Rotterdam heeft wereldwijd ruim 100 sleepboten in de vaart. In elf Europese havens zijn de sleepactiviteiten van Kotug International gebundeld met die van Boskalis-dochter Smit in de joint-venture Kotug Smit Towage. In november won Kotug de Maritime Innovation Award 2017 voor het Heat Recovery System op de havensleepboot ZP Bison. (DvdM)