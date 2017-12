Schuttevaer Premium Ontsnappen vanaf de oceaanbodem Facebook

Den Helder 21 december 2017, 16:00

De recente ramp met de Argentijnse onderzeeboot San Juan, heeft de discussie over de veiligheid van onderzeebootbemanningen weer stevig doen oplaaien. Zijn er mogelijkheden om weg te komen en hoe gaat dat? Bij de Onderzeedienst van de Koninklijke Marine worden ontsnappingen geoefend, sinds ook samen de Zweedse marine. Hierbij wordt zelfs een reddingsonderzeeër ingezet.

Reddingsdiscussie laait op na ramp met onderzeeboot San Juan

Nederlandse marine oefent met Zweedse collega's

Door Paul Schaap

De Argentijnse onderzeeboot San Juan was 15 november met 44 bemanningsleden aan boord onderweg van de zuidpunt van Zuid-Amerika naar thuishaven Mar del Plata. Op een gegeven moment maakte de bemanning melding van kortsluiting in één van de accu's, een belangrijk onderdeel van de dieselelektrische aandrijving. Deze was veroorzaakt doordat water via de snorkel in de accuruimte was terechtgekomen. Nadat de kapotte accu was geïsoleerd, werd de reis voortgezet. Alles leek onder controle, maar sindsdien is niets meer van de onderzeeboot vernomen. Zonder een enkel signaal verdwenen in de diepte. Een uitgebreide zoekactie heeft tot dusver geen resultaat opgeleverd. Wat er precies is gebeurd, blijft dus voorlopig een raadsel. Kennelijk is het niemand gelukt te ontsnappen.

Dit was ook het geval bij de ramp met de Russische kernonderzeeër Koersk, die 12 augustus 2000 na een explosie in de Barentszzee zonk. Hierbij kwamen alle 118 bemanningsleden om het leven. Mammoet en Smit Internationale maakten destijds naam met de gedurfde bergingsoperatie van de onderzeeboot, die op een diepte van 150 meter op de zeebodem lag. Of berging van de San Juan mogelijk is, zal de toekomst uitwijzen. Naar verwachting ligt het wrak op een diepte van circa 900 meter op de oceaanbodem. In vaktermen wordt een onderzeeër in problemen een DISSUB genoemd, wat staat voor distressed submarine of disabled submarine.

Ontsnappingssluis

Na elke ramp met een onderzeeboot rijst de vraag of ontsnappen mogelijk is. Het antwoord hierop is: ja. En dit wordt ook intensief geoefend. Zeker door de Koninklijke Marine, maar ook door de onderzeediensten van andere NAVO-partners. Nederland beschikt over vier onderzeeboten van de Walrus-klasse. Dit zijn de Walrus, Dolfijn, Zeeleeuw en Bruinvis, met elk een bemanning van 52 koppen. Met deze vaartuigen kan tot ruim 300 meter diepte worden gedoken. In zowel het voor- als achterschip bevindt zich een ontsnappingssluis. Ligt een defecte of gehavende onderzeeboot op een diepte van maximaal 200 meter, dan kan nog van deze ontsnappingssluis gebruik worden gemaakt. De druk op die diepte bedraagt circa 20 bar. Met een speciaal ontsnappingspak kunnen de bemanningsleden dan naar de oppervlakte ontsnappen. De druk van het pak past zich automatisch aan de druk van het water (1 bar per 10 meter) aan.

Ontsnappingsoefeningen worden echter meestal op enkele tientallen meters diepte gehouden. De bemanningsleden van de Nederlandse onderzeeboten maken hiermee al tijdens hun opleiding kennis. Sinds enkele jaren gebeurt dit bij het Helderse zwembad Heersdiep, waar een negen meter diepe duiktoren staat opgesteld. Deze aluminium toren Triton 12 heeft een diameter van 13 meter. In de bodem bevindt zich een ontsnappingssluis, zoals die wordt gebruikt in onderzeeboten. Bemanningen raken er op deze manier mee vertrouwd. De KM heeft de Triton 12 de benaming Submarine Escape Training Tower gegeven.

Reddingsonderzeeër

Ligt een onderzeeboot op een diepte groter dan 200 meter dan moet er een andere ontsnappingsmethode worden toegepast. Hiervoor worden kleine reddingsonderzeeërs ofwel deepsea rescue vessels (DRV's) ingezet. Diverse marines, waaronder die van de Verenigde Staten, Engeland en Zweden, beschikken over dit type vaartuigen. In NAVO-verband is afgesproken dat er bij een ongeval met een onderzeeboot, waar ook ter wereld, binnen 48 uur een reddingsonderzeeër kan worden ingezet. Ze kunnen per vliegtuig worden vervoerd en eenvoudig op een hulpschip worden geïnstalleerd. De NAVO spreekt van een Submarine Rescue System (NSRS). Het systeem is eigendom van Noorwegen, Frankrijk en Engeland en is gestationeerd op de marinebasis in het Schotse Faslene. Hiermee kan tot een diepte van 610 meter worden gedoken en een koppeling worden gemaakt met een in moeilijkheden verkerende onderzeeboot. Hiervoor wordt een universele koppeling gebruikt. Per keer kan de minionderzeeër 15 bemanningsleden meenemen naar de oppervlakte, waar zij vervolgens in een decompressietank worden behandeld. De minionderzeeër heeft zelf drie bemanningsleden. Probleem is wel dat de defecte of gehavende onderzeeboot niet te schuin op de zeebodem mag liggen, anders geeft dit problemen bij het koppelen. Alle NAVO onderzeeboten beschikken voor deze reddingsmethode over een standaard ontsnappingsluik.

Overeenkomst

De Nederlandse marine heeft onlangs met de Zweedse marine een overeenkomst gesloten oefeningen met het Zweedse URF ontsnappingssysteem dat speciaal is ontwikkeld voor de diepe Noord-Atlantische wateren. URF staat voor Ubåts Räddnings Farkost ofwel onderzeebootreddingsvaartuig. Het systeem bestaat uit een 14 meter lange reddingsonderzeeër met een gewicht van 54 ton, waarmee per keer 35 bemanningsleden naar de oppervlakte kunnen worden gebracht. Het is gestationeerd op het moederschip Belos. Aan boord van de Belos bevinden zich ook decompressiekamers om geredden medisch te behandelen. Met het URF-systeem kunnen reddingsoperaties worden uitgevoerd tot een waterdiepte van maximaal 450 meter. Koppeling met een onderzeeboot is mogelijk tot een hoek van maximaal 45 graden. De reddingsonderzeeër wordt bestuurd door drie tot vier bemanningsleden en kan in één keer de hele bemanning van een Zweedse onderzeeboot meenemen. De Zweedse onderzeebootvloot telt vijf eenheden die iets kleiner zijn dan de Nederlandse.

De KM heeft ook al eens geoefend met de reddingsonderzeeboot Falcon van de Amerikaanse marine.

Uitwisseling

In 2003 hebben de NAVO-partners in het Engelse Northwood het International Submarine Escape and Rescue Liaison Office (ISMERLO) opgericht. Doel van deze organisatie is het delen van kennis over de veiligheid van onderzeeboten en over het redden van bemanningsleden. Elk jaar wordt voor de aangeslotenen, waaronder Nederland, een bijeenkomst gehouden. Verder organiseert de NAVO regelmatig reddingsoefeningen met onderzeeboten. Dit jaar heeft in september, onder de noemer Dynamic Monarch 2017, nog zo'n gezamenlijke NAVO-oefening plaatsgehad.

Na het ongeval met de Argentijnse onderzeeboot is ook een reddingsonderzeeër naar Zuid-Amerika overgevlogen. Omdat men geen idee had waar de San Juan ten onder was gegaan en de bemanning slechts voor vijf dagen zuurstof aan boord had, werd deze niet ingezet.