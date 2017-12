Coaster korte tijd aan de grond bij Sluiskil Facebook

SLUISKIL 20 december 2017, 09:04

De coaster Beza, varende onder de vlag van Madeira, heeft dinsdag19 december korte tijd aan de grond gezeten op het kanaal Gent-Terneuzen, ter hoogte van Sluiskil.

Het schip was afkomstig uit Duinkerken en onderweg naar Gent, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat. ‘Het gaat om een general cargo carrier. Wat ze precies in heeft is niet bekend, maar in elk geval geen gevaarlijke lading', voegt hij toe. In eerste instantie werd het schip naar de Autrichehaven gesleept voor inspectie. Daar bleek de schade mee te vallen en kon de Beza haar weg snel vervolgen en kwam ze 's middags nog in Gent aan. (JL)