15 december 2017, 10:00

Jaren hebben we gewacht. Dan kon de een, dan de andere niet. Iedereen heeft zijn of haar bezigheden. Men heeft het druk, druk, druk. En wanneer men dit driemaal achter elkaar zegt is het écht. Dan heb je absoluut geen minuut over. Dat overkwam ons de laatste kleine 40 jaar. Een afspraak maken voor zes stellen waarvan enkelen nog varen, anderen een indrukwekkende en dus drukke carrière hebben gemaakt, is een haast onmogelijke opgave.