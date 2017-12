Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Newcastlemaxen voor Cargill Facebook

PAPENDRECHT 13 december 2017, 10:00

Het Chinese CDB Financial Leasing heeft bij de Chinese scheepswerf Yongzijiang 10 zogenoemde newcastlemaxen (droge-bulkschepen van boven 200.000 dwt) besteld, vijf orders ferm en vijf opties. Grondstoffenhandelsconcern Cargill dekt de bouw met vijfjarige chartercontracten. Makelaars schatten de bouwprijs op $ 47 miljoen per stuk. De oplevering van de eerste vijf wordt in de jaren 2019 en 2020 verwacht.