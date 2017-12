Schuttevaer Premium Zware Kees: Zelf nadenken… Facebook

‘Stuurman, stuur twee, acht, nul!' ‘Twee, acht, nul!', papegaait Harm, eerste stuurman. We zijn zojuist vertrokken uit IJmuiden. Het was weer een feest met alle bezoekers en kantoormensen. Een vuistregel zou moeten zijn: niet te dicht in de buurt van IJmuiden komen. Voor je het weet staat het aan boord zwart van de kantoormensen. Snel kijk ik nog even op mijn mobieltje voordat ik geen bereik meer heb. Hé, een berichtje van de IT-afdeling: ‘Wilt u zo vriendelijk zijn alle geïnstalleerde apps te testen en ons van de goede werking op de hoogte houden?'