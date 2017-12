Schuttevaer Premium ‘Meteen een klik met zeevaart' Facebook

Belleserre (Frankrijk) 1 december 2017, 12:00

Ik werd tussen Sint Nicolaas en Kerstmis geboren in Den Haag, niet ver van Scheveningen. Je kon gemakkelijk naar het strand lopen. Het was zondag vroeg in de morgen toen ik ter wereld kwam, naar men zegt tijdens een vliegende storm. De familieleden gingen na de kraamvisite nog even naar de duinen om te zien hoe de wind en golven daar tekeer gingen.