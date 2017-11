Schuttevaer Premium Scheidend KVNR-directeur Martin Dorsman: ‘Kleine overheid goed voor zeevaart, is borrelpraat' Facebook

‘Dat een kleinere overheid goed zou zijn voor de zeevaart, is borrelpraat. Om een slimme en sterke overheid te krijgen mag er best wat bij in mijn visie.' Dat zei Martin Dorsman 21 november op de ledenvergadering van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) in Putten, waar hij afscheid nam als directeur.