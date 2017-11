Alle officieren van dienst van het BroNS-team. V.l.n.r. Eelco van Eijsden (in operationeel kostuum), Henry Oudshoorn (in reservepak), Kees van den Berg (in transport- en overlevingspak), Wim van der Wal, Marcel Henderson en Ko van der Maas. (Foto Brandweer Rotterdam-Rijnmond)