Email ROTTERDAM 27 november 2017, 14:00

Het jaaroverzicht 2017 van de gages in zee- en handelsvaart geeft traditioneel inzicht in de cao's die in 2017 afliepen. Intussen zijn de cao's voor Spliethoff en de handelsvaart vernieuwd met een looptijd tot april 2018. De cao van Maersk Ship Management liep tot 31 maart 2017 met een laatste gageverhoging in april 2016 en de onderhandelingen voor een nieuwe cao liepen in november nog.