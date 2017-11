Schuttevaer Premium Loonsverhoging voor 2800 zeevarenden Facebook

ROTTERDAM 25 november 2017, 13:10

Vakbond Nautilus International, rederij Spliethoff en de Vereniging van Werkgevers in de Handelsvaart (VWH) hebben een akkoord bereikt over nieuwe cao's. Die lopen met terugwerkende kracht van 1 april 2017 tot en met 31 maart 2018 en voorzien in een loonsverhoging van 1,5% per 1 januari 2018. Bij Spliethoff raakt de cao circa 485 werknemers, in de sector handelsvaart ongeveer 2360.