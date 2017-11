Schuttevaer Premium Martin Dorsman erelid KVNR Facebook

PUTTEN 22 november 2017, 12:00

Scheidend KVNR-directeur Martin Dorsman is 21 november op de ledenvergadering in Putten benoemd tot erelid. Voorzitter Sibrand Hassing speldde hem in het bijzijn van zijn vrouw Ine en zoons Bram en Koen de onderscheiding op.