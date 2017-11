Bas Renting wint Nautilus-fotowedstrijd Maritime Week Facebook

Bas Renting maakte de ‘beste/leukste/spannendste Nautilus-foto' in de Maritime Week 2017. De fotoredactie van De Telegraph, het blad van de vakbond van varend personeel in de zee- en binnenvaart, koos uit alle ingezonden foto's die van Bas. Hij fotografeerde het laden van de Stadiongracht bij Talleyrand Terminal in Jacksonville (Florida).

1 / 1

‘Het perspectief, de setting en het gevoel dat we kregen bij deze foto gaf voor de fotoredactie de doorslag. Deze foto laat je voelen alsof je er zelf staat, daar in Florida om middernacht. De belichting van de foto is ontzettend goed gelukt met het gebruik van een langere sluitertijd. Hierdoor ontstaat er een prachtig contrast tussen de Amerikaanse donkere nacht en de helder verlichte Talleyrand Terminal van Jacksonville', meldt de Nautilus-jury.

Experimenteren

Bas Renting had bij het insturen van zijn foto niet verwacht dat hij als winnaar gekozen zou worden: ‘Ik ben meer aan het experimenteren met fotografie, deze keer is het gelukkig een goed resultaat!' Van jongs af aan wilde hij al in de maritieme sector werken. De combinatie tussen binnen en buiten werken, onderhoud en administratief werk, werken in verschillende omstandigheden, aan boord en dan weer thuis, daarmee zegt Bas zich helemaal op zijn plaats te voelen. ‘En dat alles onder één dak, met panorama uitzicht!'

Tips voor jongeren

Voor jongeren die ook geïnteresseerd zijn in een nautische carrière heeft de winnaar nog een aantal handige tips. ‘Ga overal kijken, van open dagen van scholen tot de havendagen. Speur ook het internet af op antwoorden of stel vragen op forums. Het is belangrijk zo veel mogelijk te weten te komen voor je een keuze maakt.' Ook zegt Bas dat snuffelstages of vakantiewerk kunnen helpen bij het maken van een keuze. ‘Doe dit nog voordat je begint aan de zeevaartschool en je ziet meteen of je wel door wilt gaan.' (HW)