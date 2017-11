Schuttevaer Premium Slow steaming effectief om CO2-doel te halen Facebook

Met slow steaming kan de almaar stijgende CO2-uitstoot van de zeevaart gemakkelijk worden gestopt. Dat heeft het Nederlandse onderzoeksbureau CE Delft becijferd. Zonder actie zou die uitstoot tot 2050 nog met 120% kunnen stijgen. En dat terwijl in het Klimaatakkoord van Parijs is overeengekomen de wereldwijde CO2-uitstoot voor 2050 tot nul te reduceren.

De uitstoot in de zeevaart blijft tot nu toe gestaag oplopen. Tussen 2013 en 2015 nog met 2,4%. Langzamer varen, ofwel ‘slow steaming' zou daarin volgens CE Delft verandering kunnen brengen. Maar dat zou dan wel moeten worden verplicht en gehandhaafd.

Volgens het onderzoeksbureau is de snelheid van zeeschepen momenteel hoger dan ‘sociaal wenselijk' is. Dat komt omdat de externe kosten van broeikasgasemissies van schepen niet worden meegerekend in de transportkosten. Zou dat wel zou gebeuren, dan waren de brandstofkosten veel hoger en de optimale snelheid veel lager. Een regel in de relatie tussen snelheid en vermogen van een schip is namelijk dat 10% snelheidsvermindering zorgt voor 27% minder vermogensvraag en dat levert uiteindelijk 19% minder brandstofverbruik en CO2-uitstoot op, stelt CE Delft.

Korte termijn

Op die manier kan snel een groot milieueffect worden bereikt. Maar het betekent ook dat meer nodig schepen nodig zijn om alle goederen toch op tijd over de wereld te transporteren. CE Delft voorziet echter niet direct capaciteitsproblemen. Halverwege dit jaar lag namelijk nog circa 3,5% van de containervloot, 1% van de droge-bulkschepen en 2,5% van de tankervloot werkloos opgelegd. Indien deze schepen weer in de vaart worden gebracht, kunnen containerschepen hun snelheid met 8% verlagen, de bulkcarriers met 3% en de tankers met 22%. In de praktijk zouden de schepen, afhankelijk van type en grootte, hun kruissnelheid tot 12% kunnen verlagen. Dat levert een vermindering van de CO2-uitstoot op van circa 4%. Dit zou de stijging in 2013-2015 van ruim 2% dus meer dan goed maken. De zeevaart zou zelfs minder CO2 gaan uitstoten.

Middellange termijn

Om slow steaming ook voor de middellange termijn - de periode 2018-2030 - te kunnen handhaven, is wel extra scheepscapaciteit nodig. CE Delft onderzocht voor die periode snelheidsverminderingen van 10%, 20% en 30%. In het geval van een snelheidsvermindering van 10% zou de CO2-uitstoot afnemen met 990 megaton (-13%) per jaar. Vanwege de verwachte groei van het goederenvervoer zou daardoor de uitstoot van de zeevaart tot 2030 dan nog wel steeds licht blijven stijgen. De andere twee scenario's laten wel een significante daling zien: 1830 megaton (-24%) bij een snelheidsbeperking van 20% en 2510 megaton (-33%) bij een 30% lagere snelheid.

Daar staat tegenover dat de vlootcapaciteit respectievelijk met 6, 13 of 23% moet groeien om de klanten goed te kunnen blijven bedienen.

Verplichten

CE Delft wijst erop dat de snelheidsbeperking mogelijk kan worden gehandhaafd via het Automatic Identification System (AIS). Wat de handhaving enigszins bemoeilijkt is dat de verschillende scheepstypen met verschillende snelheden varen. Grote bulkcarriers en olietankers varen tussen de 15 en 16 knopen, containerschepen en grote cruiseschepen vaak meer dan 20 knopen. Alle schepen dezelfde snelheid laten varen stuit op problemen. De motoren van de containerschepen en cruiseschepen zouden dan onvoldoende worden belast. De onderzoekers concluderen dan ook dat voor een maximaal resultaat niet valt te ontkomen aan verschillende snelheidslimieten.

Andere opties

Rederijen die niet langzamer willen varen, zouden daar vrijstelling voor moeten krijgen als ze kunnen aantonen dat met andere maatregelen dezelfde uitstootbeperking wordt gerealiseerd. De onderzoekers geven hiervan een aantal voorbeelden. Zo verbruikt een bulkcarrier met een deadweight van 70.000 ton bij een snelheid van 12 knopen 34 ton brandstof per dag. De CO2-uitstoot bedraagt dan 105 ton per dag. Indien het schip 20% langzamer zou varen, dan daalt de uitstoot naar 54 ton. Hetzelfde resultaat kan echter ook worden bereikt met een brandstofmix die bestaat uit 36% fossiele brandstoffen en 64% koolstofarme brandstoffen. Het schip zou dan gewoon 12 knopen kunnen blijven varen.

Gevolgen

Een van de nadelen van slow steaming is, dat het vervoer duurder wordt. Maar volgens CE Delft heeft dat echter nauwelijks effect op de economieën van de exporterende landen. Om tot die conclusie te komen, werd onder meer onderzoek gedaan naar het vervoer van rundvlees van Zuid-Amerika naar Rotterdam. In 2015 importeerde Nederland voor 580 miljoen euro aan rundvlees. Ruim 99% daarvan kwam per schip. Het Zuid-Amerikaanse vlees komt in reefercontainers met een snelheid van ruim 16 knopen in 16 dagen naar Nederland. Bij langzamer varen duurt de reis maximaal zeven dagen extra. Hiermee stijgen onder meer de rentekosten en kosten voor verzekering. Maar CE Delft acht het niet aannemelijk dat dit prijsverschil zou leiden tot aanzienlijk minder rundvleesconsumptie. Argentinië exporteerde twee jaar geleden 10.000 ton rundvlees naar Nederland. Dat had een waarde van 121 miljoen euro, ruim 12 euro per kilo. Vanwege de stijgende importprijs zou Argentinië in de export naar Nederland een omzetverlies van maximaal 1,1 miljoen euro (89 ton rundvlees) kunnen lijden. Volgens de onderzoekers is dat een verwaarloosbaar bedrag op het Argentijnse bruto binnenlands product.