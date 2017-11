Schuttevaer Premium Zware kees: Haantje de hoogste Facebook

Na dagen van rustig weer - Biskaje was als een vijver, de Atlantic gedroeg zich heel vriendelijk - is het nu uit met de pret. Een zuidoostelijke deining zet door, misschien veroorzaakt door een storm 1000 mijl zuidelijker. Zware tropische regenbuien maken het onderhoud aan dek moeilijk. Aan de dagelijkse wandelingetjes aan dek, die ik elke middag maak, komt een abrupt einde.

Door Kees Wiersum

Dus zit ik met een verse mok thee op de brug te mokken en staar naar de rijzende en dalende boeg. Het is nu droog en helder, maar de eilandengroep Arquipélago de Fernando de Noronha is niet te zien; meer dan 30 mijl ten westen van ons. Hoewel geen van de 21 eilanden zichtbaar is, is al een dag of twee duidelijk dat we in de buurt zitten.

Boven het stampende schip zweven tientallen meeuwen en een paar fregatvogels. Die komen van deze eilanden, door stuurman Rob hardnekkig Birdshit Islands genoemd, omdat die vogels regelmatig wat laten vallen op het zojuist geverfde dek. Het is duidelijk dat de soorten vogels elkaar niet mogen. Wanneer een fregatvogel met een woeste duik een vis bemachtigt, wordt hij (of zij, dat kan ik niet zien) direct belaagd door een aantal meeuwen die de buit haast uit de snavel van de veel grotere vogel proberen te jatten.

Moe geworden door dit venijn besluit de fregatvogel op het voorste ankerlicht, helemaal bovenin de voormast te gaan zitten. Daar zit hij hoog boven alle andere verheven. Wanneer de vogel aanstalten maakt zijn verenpak te fatsoeneren, nemen andere vogels de kans waar het plekje te veroveren. Nijdig pikt de fregatvogel van zich af, bezorgd naar boven loerend waar de aanvallen vandaan komen. Maar ook beneden hem op de ra zitten vogels. Uit voorzorg doet haantje de hoogste een uitval naar beneden. De vogels stijgen geschrokken op.

Plotseling krijg ik een ingeving. ‘Vind je dit niet erg op de mensenwereld lijken?', vraag ik Rob, die me niet begrijpend aankijkt. ‘Kijk. Zulke taferelen komen in de echte wereld ook voor. In de politiek, in het leger, op de werkvloer.'

De stuurman fronst.

‘In de politiek of in een bedrijf, er is altijd een haantje die ergens hoog gaat zitten in zijn beste verenpak en bang is dat anderen hem van het topje van de mast zullen verjagen. Daarom pikt hij naar beneden en loert angstig omhoog!', vervolg ik enthousiast.

‘Met dit verschil, dat wanneer in de mensenwereld een baas wordt verjaagd, hij met een rotsmak naar beneden valt. Bij gebrek aan vleugels...', antwoord Rob droog.