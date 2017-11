Schuttevaer Premium Wave Predictor ziet gevaarlijke golven van verre aankomen Facebook

Delft 9 november 2017, 12:00

‘We predict the future.' Dat is de titel van de folder waarmee het jonge Delftse bedrijf Next Ocean zijn gloednieuwe Wave Predictor aanprijst. De knipoog is duidelijk. Maar in tegenstelling tot waarzegsters halen de oprichters van Next Ocean hun kennis over wat de toekomst brengt niet uit kaarten, de sterren of een glazen bol. De scheepsradar is hun scherpe oog.

Allseas plaatst eerste systeem op Pioneering Spirit

‘Exact tijdvenster voor kritische klussen'

‘Vergelijkbaar met buienradar'

Door Bart Oosterveld

Als er één branche is waar tijd geld is, dan is het wel de offshore. Klussen worden er bijna altijd onder grote druk gedaan. Een woelige zee kan dan aardig roet in het eten gooien. Te voorzichtig optreden en werk uitstellen betekent tijdverlies. Doorgaan tijdens te hoge zeegang betekent kans op schade of in het ergste geval zelfs persoonlijke ongelukken.

Next Ocean heeft nu een product ontwikkeld dat met grote nauwkeurigheid laat zien wat er aan golven afkomt op het schip of platform. Het systeem werkt met de gegevens uit de gewone navigatieradar die al op vrijwel elk schip aanwezig is. Daarop wordt het systeem van Next Ocean aangesloten. De ruwe radardata worden door het voorspellingssysteem geanalyseerd. Het gaat in feite om de informatie die meestal door de bemanning met de functie ‘sea clutter' wordt weggefilterd. Juist die data over het zeeoppervlak wordt door het algoritme van Next Ocean aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen.

Stoplicht

Het Next Ocean-systeem heeft een standaard user interface die de voorspelde golven en scheepsbewegingen helder en inzichtelijk aan de bemanning presenteert. Toepassingsspecifieke uitbreidingen hierop worden ondersteund. In hun brochure doet Next Ocean hiervoor al een suggestie: ‘Op het standaard systeem kan een rood/groen stoplicht worden aangesloten met daarbij een timer die seconden weergeeft. Als de situatie veilig is - er zijn even geen hoge golven in het vizier - springt het stoplicht op groen. De timer begint tegelijkertijd met aftellen tot de volgende hoge golf die de radar detecteert. Als die bijvoorbeeld pas over een minuut komt, heeft de bemanning tot die tijd de gelegenheid om veilig te werken of een kritische klus te klaren. Dat kan bijvoorbeeld het overstappen van personeel zijn, of het landen van een helikopter. Ook het op het juiste moment overboord zetten van een onderwaterrobot kan er met precisie mee worden getimed. De eenvoud van de output (stoplicht met timer) betekent ook dat iedereen zijn hoofd bij het eigenlijke werk kan houden.'

Slimme trucs

Hoewel het klinkt als het ei van Columbus zit er al jaren werk in. ‘Golven zijn onvoorspelbaar van aard', zegt Peter Naaijen van Next Ocean. ‘Tot nu toe waren er vooral systemen die de zaak statistisch bekeken. Ons systeem werkt als de buienradar. Je kunt precies zien aankomen wanneer de omstandigheden minder gunstig worden. Het voordeel van de radar is dat die veel data geeft, maar die zijn van slechte kwaliteit. Je moet slimme trucs toepassen om de enorme kwantiteit aan gegevens om te zetten in een kwalitatief goede voorspelling.'

Naaijen studeerde maritieme technologie en werkte daarna 12 jaar als universitair docent aan de TU Delft. Vijf jaar geleden pakte hij het idee van het analyseren van radardata op en maakte het tot onderwerp voor een proefschrift. Dit leidde tot een overtuigend ‘proof of concept'. Vorige maand was het proefschrift klaar en kon hij promoveren.

Samenwerking

Om het systeem commercieel te ontwikkelen en op de markt te brengen richtte Naaijen vorig jaar samen met Karel Roozen, een van zijn oud-studenten, Next Ocean op. Een van de eerste dingen die Next Ocean deed was nieuwe tests uitvoeren om te zien of de techniek in andere omstandigheden ook goed zou functioneren. Hiervoor werd samenwerking gevonden met Damen Shipyards en radarfabrikant Alphatron Marine. Aan boord van een 42 meter lange Stan Patrol die Damen ter beschikking stelde, konden meerdere dagen succesvolle metingen op volle zee worden gedaan.

Klandizie

In de start up werkt Naaijen nu met een medewerker en drie stagiairs aan de verdere technische ontwikkeling, terwijl Roozen zich vooral op de commerciële kant richt. Dat heeft zijn vruchten al afgeworpen: Allseas - ook uit Delft - heeft het systeem gekocht en gaat het onder meer inzetten op de Pioneering Spirit, maar ook op andere schepen van Allseas-vloot, zegt Naaijen. ‘Zij moeten bijvoorbeeld pijpen overladen van het ene naar het andere schip. Bij golfslag is dat een risico.'

Maar ook uit heel andere hoek is er belangstelling. Het Loodswezen wil kijken of het systeem kan helpen bij het overboord zetten van kleinere vaartuigen vanaf het grote loodsvaartuig. Daar loopt inmiddels een testproject.

Dat schepen en apparatuur zelf steeds meer gestabiliseerd worden is geen probleem, zegt Naaijen. ‘Een motion compensated gangway kan veel compenseren. Maar de cilinders die de beweging opvangen hebben ook maar een beperkte slag. Ons systeem kan daar prima additioneel bij werken.'