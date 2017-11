Schuttevaer Premium Boskalis dumpt Nederlandse Fairmount bemanning alsnog Facebook

ROTTERDAM 8 november 2017

Boskalis gaat zijn Nederlandse bemanningsleden bij dochteronderneming Fairmount Marine alsnog verruilen voor ‘lage lonen landers'. De Nederlanders zijn volgens Boskalis domweg ‘te duur'. Het gaat om ruim 20 bemanningsleden, actief op 5 schepen. FNV/Nautilus dreigt naar de rechter te stappen.

1 / 1 In Aberdeen gaven met ontslag bedreigde Nederlandse bemanningen van de Glacier en de Summit in augustus 2016 een ‘sociaal signaal' af. (Archieffoto Nautilus International / Newsline Media Ltd) In Aberdeen gaven met ontslag bedreigde Nederlandse bemanningen van de Glacier en de Summit in augustus 2016 een ‘sociaal signaal' af. (Archieffoto Nautilus International / Newsline Media Ltd)

Medio 2016 kondigde Boskalis als onderdeel van de zogenaamde vlootrationalisatie plannen al aan dat de Nederlandse bemanningsleden bij dochteronderneming Fairmount Marine zouden worden omgeruild voor ‘lage lonen landers'. Zij zouden ‘te duur' zijn. Na een aantal acties van FNV Waterbouw/Nautilus, voor de poort van het Boskalis hoofdkantoor en op de Fairmount Glacier in de haven van Aberdeen, besloot de Boskalis directie eind vorig jaar de maatregel tot eind 2017 op te schorten. En tevens om in deze periode te bekijken of de Fairmount activiteiten ‘financieel gezien te verbeteren zouden zijn'.

Maar inmiddels heeft de Boskalis-directie besloten, na advisering door de OR, deze ingrijpende reorganisatiemaatregel toch door te gaan voeren. De magere financiële resultaten zouden volgens Boskalis hiertoe aanleiding geven.

Geen onderbouwing

FNV/Nautilus-bestuurder Marcel van Dam: ‘Boskalis heeft ons laten weten dat tussen nu en medio 2019 de Nederlandse bemanning zal worden vervangen door "lage lonen landers", ingehuurd door het uitzendbureau Anglo Eastern. Echter nut en noodzaak wenst Boskalis ons niet aan te tonen. Ook de bemanningsleden van Fairmount weigert men informatie hierover. Onze leden bij Fairmount hebben de OR gesommeerd de informatie, waarop het advies van de OR is gebaseerd, bekend te maken. Nautilus zal ook de werkgever nogmaals verzoeken om inzage in de stukken, die het besluit onderbouwen.

Mochten Boskalis en de OR niet over de brug komen dan sluit Van Dam acties en een gang naar de rechter niet uit. ‘Daarover gaan we binnenkort met onze leden weer in gesprek', zegt de vakbondsbestuurder. (DvdM)