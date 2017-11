Schuttevaer Premium ZEEVRACHTENMARKT: Vraag naar ruwe olie groter dan aanbod Facebook

Stormen ontregelden de afgelopen week vooral het lossen van capesizers. Daardoor daalde de gemiddelde charterhuur licht tot $ 22.000 per dag. Dat die daling gemiddeld beperkt bleef, kwam doordat de huren op de Atlantische routes iets stegen. Opvallend is verder dat China besloot enkele kolenmijnen te sluiten. China neemt de aanpak van het klimaat serieus en probeert het kolenverbruik sterk te verminderen.

Zowel op de Atlantische routes als in het Verre Oosten daalde het ladingaanbod voor de supramaxen. De gemiddelde charterhuur zakte tot rond $ 12.000 per dag. Maar er wordt op korte termijn een verbetering verwacht door meer export van graan vanaf Australië en meer invoer van nikkel door China.

Mijngigant Rio Tinto beëindigde haar Afrikaanse investeringen voor de winning van kolen voor Azië en vooral ijzererts naar China. Teleurstellende resultaten met vooral de kolenwinning in Mozambique was de voornaamste reden. Rio Tinto kocht de kolenmijnen van het Australische Riversdale Mining in 2011 voor $ 3,7 miljard en verkocht ze nu aan Indiase kolenmaatschappijen voor $ 50 miljoen. Het grote verschil trok de aandacht van de Amerikaanse toezichthouder, die een onderzoek instelt. Voor de droge-bulkschepen is een vermindering van de Afrikaanse uitvoer een tegenvaller. Reizen vanaf Afrika leveren meer vaardagen op dan reizen vanaf Australië.

Containervaart

Het in Hongkong gevestigde Oriënt Overseas Container Line (OOCL) presteerde veel beter in de eerste negen maanden van dit jaar dan in dezelfde periode een jaar eerder. De inkomsten per vervoerde container stegen flink met 20,6%. De omzet over negen maanden steeg tot boven $ 4 miljard. De kosten werden niet vermeld. Goed nieuws voor de toekomstige nieuwe eigenaren van OOCL, het Chinese Cosco Shipping, dat onderhandelt over de overname en daarvoor $ 6,3 miljard zou over hebben.

De vraag naar nieuwe containers nam dit jaar toe, wat de verbetering van de markt bevestigt. Een bouwer van containers, China International Marine Containers, maakten over de eerste negen maanden van dit jaar een winst van $ 197 miljoen. In dezelfde periode vorig jaar werd nog een verlies geleden van circa $ 29 miljoen.

Het ligt zeker niet aan gebrek aan lading dat de tarieven Azië-Noord-Amerika daalden in plaats van stegen. Kennelijk zijn de lijnoperators meer gericht op vergroting van hun marktaandeel dan op het maken van winst. De onnodige overcapaciteit op de diverse diensten zorgde voor een negatieve tariefontwikkeling. Intussen zijn vervoerders als APL, MOL en Hapag-Lloyd begonnen met het verhogen van de vrachttarieven met $ 600 tot $ 1200 per 40-voeter. Dat zal niet snel lukken, maar het stopt in elk geval de nodeloze tariefdaling in een tijd dat er voldoende lading is.

Tankvaart

Terwijl het intussen wat minder goed gaat met de zware-oliemarkt, gaat het bestellen van nieuwe schepen door. Zo bestelde het Chinese Cosco Shipping Energy Transportation 14 tankers; vier van 320.000 dwt, drie van 160.000 dwt, vijf van 110.000 dwt en twee van 65.000 dwt. Cosco bracht wel enkele oudere tankers naar de sloop, maar die hadden lang niet hetzelfde draagvermogen.

Voor de VLCC's was het goed toeven in het Caribisch Gebied. Voor reizen vanaf de Verenigde Staten en Venezuela naar Singapore werden lumpsums tot $ 4,4 en $ 4,5 miljoen betaald. Begin oktober werd voor dezelfde reizen $ 3,9 miljoen betaald.

Voor reizen uit het Midden-Oosten naar Japan stegen de charterhuren tot rond $ 30.900 per dag. Volgens berekeningen van Bimco zal de invoer van ruwe olie in Azië, met name door China, uit steeds verder afgelegen gebieden moeten komen zoals Brazilië, Venezuela, Verenigde Staten en Angola. Volgens Bimco zijn hiervoor zeker 45 extra VLCC's nodig.

Intussen gaan er meer tankers naar de slopers dan dat er nieuw in de vaart komen. Tenminste, dat stelt tankergigant Frontline. Andere bronnen zijn van mening dat er weliswaar meer oudere tankers naar de slopers gaan, maar dat er nog steeds groei is.

De prijs van ruwe olie stijgt intussen. Voor olie uit de Noordzee steeg de prijs tot boven $ 60 per vat. De discipline van de OPEC-landen, met name Saoedi-Arabië en niet-OPEC-lid Rusland werpt eindelijk vruchten af. De vraag naar ruwe olie is intussen groter dan het aanbod.