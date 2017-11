Schuttevaer Premium Kapitein Glory Amsterdam verdacht van tegenwerking Facebook

Twitter

Email BREMERHAVEN 7 november 2017, 16:00

De 48-jarige Chinese kapitein van de bulkcarrier Glory Amsterdam, die 29 oktober bij het Duitse Waddeneiland Langeoog strandde, zou een eerste reddingspoging hebben verhinderd, waarna de stranding volgde. De Duitse waterpolitie is een onderzoek naar de gang van zaken begonnen.

De Wasserschutzpolizei in Wilhelmshaven heeft diverse getuigen, zowel aan boord van de Glory Amsterdam als in kringen van bergers, gehoord en de diverse verslagen bekeken en opnames beluisterd. Daarop werd besloten het onderzoek uit te breiden. De kapitein wordt onder meer verdacht van het in gevaar brengen van de scheepvaart.

Het schip was bij windkracht negen en zeven meter hoge golven van haar ankerplaats in de Duitse bocht losgeslagen. Daarna driftte het urenlang in de richting van Langeoog waar het uiteindelijk strandde. De kapitein sloeg kort na het losbreken van de ankers het aanbod van een zware sleper af; pas later werden wel pogingen gedaan een sleepverbinding tot stand te brengen. Volgens de politie had in de eerste fase de stranding wellicht nog kunnen worden voorkomen.

De officier van justitie heeft een borgsom van 9000 euro gevorderd. Het schip lag maandag 6 november nog in Bremerhaven, waar reparaties aan de roerinstallatie worden uitgevoerd. (WdN)