Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Voorspellers zien schepen van 50.000 teu

Twitter

Papendrecht 1 november 2017, 14:00

Dankzij meer ladingaanbod van ijzererts en kolen blijven de huren voor de capesizers stijgen. De gemiddelde charterhuur ligt intussen rond $ 22.400 per dag. De capesizers verslaan daarmee ruimschoots de kleinere droge-bulkschepen. Voor de panamaxen staat de gemiddelde inkomsten dit jaar op circa $ 9300 per dag, voor de supramaxen rond $ 9000 en de handysizers op rond $ 7200 per dag.