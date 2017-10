Schuttevaer Premium Britannia P&I stort miljoenen terug Facebook

Twitter

LONDEN 27 oktober 2017, 12:00

Britannia P&I verdeelde in mei al $ 20 miljoen onder haar leden en doet in deze maand dat nog eens met $ 10 miljoen. Britannia is voornemens dergelijke uitkeringen te blijven doen zolang de financiële positie dit toelaat.