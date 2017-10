Vandalen bekogelen containerschip Emotion met stenen Facebook

Onbekenden hebben dinsdagavond het Nederlandse containerschip Emotion met grote stenen bekogeld. De stenen beschadigden zowel het dek als de brug van het zeeschip. De Duitse politie is op zoek naar getuigen.

De Emotion voer op het Kielerkanaal richting het oosten toen de loods rond 21.30 uur de politie alarmeerde met de melding dat het schip met stenen was bekogeld. Dat gebeurde volgens de loods vanaf de spoorbrug ter hoogte van Hochdonn. De kapitein verklaarde tegenover de politie dat hij vanaf de scheepsbrug de stenen hoorde vallen op het dek. Tegelijkertijd zag hij op de spoorbrug drie personen staan. Omdat de politie de daders niet meer kon vinden, is men nu op zoek naar getuigen. Wellicht hebben opvarenden van andere schepen de stenengooiers ook gezien. Getuigen kunnen bellen met de Wasserschutzpolizei in Brunsbüttel, telefoon 04852-9000. (EvH)