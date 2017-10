Schuttevaer Premium Zware Kees: ‘Dag Dag!’ Facebook

20 oktober 2017, 10:00

Vertrek Haugesund: in alle vroegte stommelt de loods naar boven. Was de vorige loods een week geleden bij aankomst een klein opdondertje, nu wedijvert zijn collega in grootte met onze eerste stuurman. En die is gigantisch.