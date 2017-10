Schuttevaer Premium Verongelukte Britse loods had gedronken Facebook

LONDEN 18 oktober 2017, 14:00

Een Britse zeeloods die vorig jaar om het leven kwam bij een mislukte overstap op een schip had gedronken. Dat rapporteert de Britse maritieme onderzoeksraad MAIB. Het alcoholpromillage in zijn bloed was ruim twee keer zo hoog als toegestaan.