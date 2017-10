Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Onbemand containerschip in aantocht Facebook

Twitter

Email Papendrecht 11 oktober 2017, 13:00

Door vrije dagen, Golden Week in China en Mid Autumn Festival in Taiwan, Zuid-Korea en Hongkong kwam er een einde aan de stijgende huren en vrachten voor de supramaxen. Op de Atlantische routes stegen de huren nog wel iets, vooral voor reizen vanaf de US Gulf. Niettemin daalde de gemiddelde charterhuur van de supramaxen tot rond $ 11.000 per dag.