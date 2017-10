Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Handel in ultramaxen Facebook

Papendrecht 4 oktober 2017, 13:00

De Golden Ocean Group heeft zes ultramaxen verkocht voor $ 142,5 miljoen. De schepen zijn tussen 2015 en 2017 in China gebouwd en worden in het vierde kwartaal dit jaar overgedragen aan Scorpio Bulkers. Met de opbrengst financiert Golden Ocean een nieuwe capesizer, de Golden Nimbus. Dit schip zou al zijn gecharterd voor 14 tot 18 maanden voor $ 16.750 per dag.